Leite dos Açores "é um dos mais mal pagos da Europa"

Nos Açores, produtores de leite e associações do setor queixam-se das baixas subidas no preço pago pelas indústrias e temem a falência de algumas explorações. A Federação Agrícola diz que é inadmissível catalogar o leite açoriano como um dos melhores do mundo, quando é um dos mais mal pagos da Europa.