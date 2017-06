Juntos por Todos: noite mágica de união de artistas e todos os portugueses

A noite de ontem foi um marco de solidariedade e união de todos os portugueses. Pela primeira vez, as três televisões generalistas juntaram-se na emissão de um concerto que angariou mais de um milhão de euros para as vítimas dos incêndios de Pedrógão. No conjunto das três televisões, quase 2 milhões e oitocentos mil portugueses viram o concerto