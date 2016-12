Juiz alemão coloca Paulo Lalanda em liberdade

A justiça alemã libertou Paulo Lalanda e Castro. O juiz alemão que analisou o caso a pedido das autoridades portuguesas concordou com a argumentação do advogado de defesa do gestor da Octapharma e libertou-o. Considerou que não se justificava o mandado de detenção europeu emitido pela justiça portuguesa