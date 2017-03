Jovem que matou os pais com 33 facadas vai sair em liberdade condicional

Há 17 anos, no verão de 1999, em Vale de Ílhavo, Aveiro, "Tojó" matou os pais, num crime que chocou a sociedade. António Jorge, então com 23 anos e agora com 40 anos, foi condenado à pena máxima e sai após dois terços de pena cumprida