Jovem de 19 anos tinha um relacionamento com o idoso morto no Algarve

A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos da morte do homem que foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na sua casa na Guia, Albufeira. Tratam-se de uma portuguesa de 19 anos e de um brasileiro de 51, com o qual a jovem também teria um relacionamento