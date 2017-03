José Veiga e Paulo Santana Lopes interrogados na PJ

José Veiga e Paulo Santana Lopes foram constituídos arguidos e interrogados na Polícia Judiciária. Em causa está um inquérito pendente em Cabo Verde relacionado com suspeitas de branqueamento de capitais. O caso está diretamente relacionado com o processo "Rota do Atlântico" em que os dois empresários são suspeitos de corrupção no comércio internacional