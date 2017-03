Joana Verona, da televisão aos palcos

Conhecida do grande público sobretudo pelo trabalho em televisão, Joana de Verona está, agora, também no Teatro Nacional Dona Maria II, com a peça "Ensaios para uma cartografia". Um espetáculo desconcertante de cujo elenco faz parte a atriz que pode ver todos os dias aqui na TVI, na novela "Ouro Verde"