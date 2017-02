Jarmela Palos nega ter recebido garrafas de vinho em troca de favor

Começou o julgamento do processo dos Vistos Gold. O caso envolve 21 arguidos, incluindo o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, um antigo diretor nacional do SEF e ainda o ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado. Jarmela Palos, antigo diretor nacional do serviços de estrangeiros e fronteiras, foi o primeiro arguido a falar