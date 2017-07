Já há táxis proibidos de circular no centro de Lisboa

A partir desta segunda-feira, os táxis com mais de 17 anos estão proíbidos de circular no centro de Lisboa, nos dias úteis, entre as 7 da manhã e as 9 da noite. A Antral contesta a medida, que faz parte da terceira fase das zonas de emissão reduzida, e garante que vai apoiar os taxistas que continuem a trabalhar nas zonas proibidas