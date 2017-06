"Isto é de uma crueldade, é de uma violência"

Vice-presidente de Castanheira de Pera em entrevista à TVI pediu que a lei fosse alterado depois de ter lidado com uma situação delicada em Sarzedas do Vasco: "Os senhores quiseram ir a casa e depararam-se com os filhos no alcatrão. Isto é de uma crueldade"