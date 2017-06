IPMA confirma descargas elétricas à hora de início do fogo

À hora em que deflagrou o incêndio em Pedrogão Grande foram registadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, descargas elétricas naquela zona. Segundo o IPMA, uma conjugação de fatores adversos, impossível de prever, e ainda as condições do terreno poderão ter facilitado o início do fogo e a propagação das chamas