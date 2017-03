Instituição apoia adolescentes grávidas e jovens mães

Perante uma gravidez inesperada e precoce, as mudanças são radicais e nem todas as famílias estão preparadas para apoiar as adolescentes. Na residência da associação "Humanidades", em Lisboa, estão seis jovens a aprender a ser mães. Um trabalho multidisciplinar e com constantes desafios que vamos conhecer agora