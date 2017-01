Inspetor da PJ desviou 200 mil euros durante buscas

Há desenvolvimentos no caso do inspetor da Polícia Judiciária acusado de desviar 200 mil euros durante as buscas do processo "Rota do Atlântico" que investiga José Veiga. Este inspetor gastou em cinco meses quase 60 mil euros. Na acusação que a TVI consultou, a Procuradora diz que o arguido usou o dinheiro para pagar rendas, viagens, mobílias, roupa e até quatro lugares cativos no estádio da luz