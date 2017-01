Inspetor da PJ acusado de desviar dinheiro de caso que envolve José Veiga

Inspetor é acusado de peculato por desvio de milhares de euros. Terá sido dinheiro dos cerca de sete milhões de euros em notas apreendidos em casa do empresário de futebol José Veiga, no chamado processo "Rota do Atlântico"