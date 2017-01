Incêndio no Porto: 4 feridos um deles em estado grave

No centro do Porto, um incêndio, ontem à noite, deixou quatro feridos, um deles com gravidade. Três casas ficaram destruídas e sete pessoas desalojadas. (Reportagem Lígia Marta e Francisco David Ferreira, Imagem Tiago Ferreira e Francisco Ferreira, Edição de imagem José Carlos Magalhães)