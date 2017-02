Incêndio na Sapec provoca nuvem de enxofre na zona de Setúbal

Uma nuvem de enxofre ameaça as populações limítrofes da fábrica da Sapec que ardeu esta madrugada, na Península de Mitrena, em Setúbal. As escolas não abriram esta manhã e a população foi aconselhada a fechar e calaftar portas e janelas. Do incêndio resultaram seis bombeiros feridos sem gravidade. (Texto Inês Pereira; Edição de imegem Pedro Guedes)