Hospital de Cascais: Governo vai avançar com um novo concurso para parceria público-privada

O Bloco de Esquerda e o PCP estão contra a decisão do Governo de avançar com um novo concurso para a parceria público-privada no Hospital de Cascais. O ministro da Saúde não descarta a hipótese da unidade passar para a gestão pública, mas quer testar o mercado para perceber se há propostas compensadoras para o Estado.