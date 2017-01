Homem desaparecido em Grândola terá falado com o filho na segunda-feira

As autoridades continuam sem saber do paradeiro da mulher e do seu antigo companheiro, que desapareceram em Grândola.

O homem terá falado com o filho por telemóvel um dia depois de ambos desaparecerem. Mas o telemóvel foi posteriormente abandonado.

A Polícia Judiciária está a realizar interrogatórios a amigos e familiares de ambos.