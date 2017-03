Há mais dois navios de luxo a fazer cruzeiros no Douro

Há dois novos navios de luxo para operar no Rio Douro. A inauguração está marcada para este sábado e conta com a manequim Sara Sampaio e a cantora Joss Stone como madrinhas. Os navios foram construídos nos estaleiros de Viana do Castelo e custaram 26 milhões de euros