Grávidas passam a ser vacinadas contra a tosse convulsa

Este mês marca o arranque do novo Programa Nacional de Vacinação. Entre as novidades, as raparigas passam a ser vacinadas logo aos dez anos contra as infeções por HPV, responsáveis por muitos casos de cancro do colo do útero e a introdução da vacina contra a tosse convulsa para mulheres grávidas