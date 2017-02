Governo vai mudar currículo das escolas

No próximo ano, as escolas já deverão estar a trabalhar com um currículo diferente nos anos iniciais de cada ciclo. O Ministério da Educação vai rever os tempos obrigatórios de cada disciplina. Quer equilibrar as diferentes competências, sem aumentar a carga horária. A cidadania e a área de projecto vão regressar aos programas