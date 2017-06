Góis: aviões regressam à base devido ao nevoeiro

De acordo com o último balanço do comandante operacional da Proteção Civil, Carlos Tavares, estão a decorrer as operações de consolidação de rescaldo, depois de o incêndio ter sido dado como dominadon às 7:41. A população de 22 das 27 aldeias evacuadas ainda aguarda autorização para regressar a casa