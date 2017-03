GNR apreende 32 viaturas no valor de meio milhão de euros

32 viaturas, avaliadas em mais de meio milhão de euros, foram apreendidas pela GNR, na sequência de uma operação desencadeada com investigação a assaltos a Caixas de Multibanco. A maior parte das viaturas eram roubadas no estrangeiro e depois desmanteladas. Há já 15 detidos mas a investigação ainda está longe do fim