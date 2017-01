Fugiu com a filha das ameaças do companheiro e agora é acusada de rapto

Liliana Fernandes vivia em Inglaterra e apresentou queixa de violência doméstica à polícia inglesa. As ameaças do companheiro foram registadas em vídeo. Liliana deixou o Reino Unido com medo e trouxe a filha para Portugal. Quer agora regular o poder paternal, mas não o pode fazer porque é acusada de rapto internacional de menores