Família sem recursos financeiros para transladação dos corpos

Em Paços de Ferreira, a família do português, que morreu num incêndio na casa onde vivia com a mulher e o filho de seis anos, estão preocupados com a falta de informação que chega do Reino Unido. Os corpos vão ser autopsiados na próxima semana, mas a família não sabe se o seguro cobre a transladação dos corpos para Portugal