Família de portuguesa morta no Luxemburgo desespera por explicações

Ana Lopes foi encontrada morta, queimada dentro do seu carro no nordeste de França. A jovem de 25 anos vivia no Luxemburgo, onde tinha um filho de um anterior companheiro. A família exige explicações e justiça, como relatou a reportagem da TVI, dos enviados Carolina Resende Matos e Pedro Soares