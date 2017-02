Falta de antibióticos injetáveis "não é uma situação de alarme"

Porta-voz do Infarmed, Hélder Mota Filipe, assume dificuldades no acesso a alguns antibióticos, "apenas os injetáveis", já que "os orais estão disponíveis". Para a autoridade do medicamento, não se pode falar em "ruptura" e "não é uma situação de alarme"