Exposição junta pintora mexicana e cantora de Marco de Canaveses

Estão juntas em Lisboa, Frida Kahlo, pintora nascida no México, e Carmen Miranda, que saiu de Marco de Canaveses para encantar o mundo da canção e do cinema a partir do Brasil. São duas mulheres de referência na cultura do século XX, presenças numa exposição inaugurada no Dia Internacional da Mulher