Explosão de Multibanco sacudiu litoral alentejano

Caixa estava localizada no posto de combustível na cidade de Santiago do Cacém, mas foi o único equipamento a ficar destruído com a explosão. Três a quatro indivíduos fugiram com o dinheiro que estava no interior, como relatou em direto do local, o repórter Amílcar Matos, da TVI