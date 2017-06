"Estrada da morte": as explicações da GNR

No sábado, ao final da tarde, a GNR não fechou ao trânsito a nacional 236-1. Os militares chegaram mesmo a indicar esta estrada como alternativa, depois do corte no IC8. As informações constam da carta enviada ao primeiro-ministro, em resposta ao pedido de esclarecimento urgente feito por António Costa