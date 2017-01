Escola transmontana faz sucesso ao promover ecologia

Em Vila Real, a Eco-escola Básica do Prado também ensina os pequenos alunos a terem práticas ambientais corretas, pondo-os a tratar da horta e dos animais domésticos. A recompensa pode chegar todos os dias com um bom bolo de maçã, feito com fruta e ovos das galinhas da escola