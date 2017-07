Equipas de saúde mental reforçadas para dar resposta às vítimas de Pedrogão

Várias dezenas de profissionais estão a ser mobilizados para dar respostas a longo prazo às vítimas dos incêndios na região centro. O Governo garante que está a reforçar as euipas de saúde mental e vai utilizar unidades móveis para chegar a pessoas que vivem em zonas mais remotas. As equipas do sector da saúde estiveram hoje reunidas em Leiria