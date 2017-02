Epilepsia: o que deve fazer perante uma crise

Não colocar nada na boca nem imobilizar o doente são algumas das práticas que deve seguir perante uma crise de epilepsia. No Dia Mundial da Epilepsia, a neurologista Carla Bentes, autora do livro “Epilepsia: Conceitos, diagnóstico e tratamento”, esteve no Diário da Manhã da TVI para falar sobre esta doença que afeta mais de quatro mil pessoas em Portugal