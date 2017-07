Enxurrada de lama e cinzas causa prejuízos em Álavres, Góis

Depois do incêndio de Góis, no distrito de Coimbra, a chuva que ontem caiu na região provocou inundações de lama e cinza. A Ribeira do Sinhel galgou as margens na praia fluvial de Álvares e inundou uma casa e uma garagem