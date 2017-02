Enxofre: máquina de medição do ar avariada atrasou medidas de prevenção

Em Setúbal, as escolas abriram hoje as portas, há mais pessoas na rua e o ar sente-se limpo. Sabe-se agora que as medições da qualidade do ar terão falhado logo no dia do incêndio nos armazéns de enxofre, devido a uma avaria num equipamento da agência portuguesa do ambiente. Os alertas terão surgido mais tarde do que deviam