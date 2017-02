Enterrado no quintal: autópsia não revelou sinais de trauma

A mulher que foi detida na quinta-feira em Linhares da Beira, no distrito da Guarda, por suspeitas de ter enterrado o corpo do marido na quinta onde ambos viviam, foi ouvida no tribunal de Celorico da Beira, de onde saiu com termo de identidade e residência com obrigação de apresentações periódicas na GNR.

A tese de homicídio já foi descartada uma vez que a autopsia ao corpo não revelou sinais de trauma.