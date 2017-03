Empresário português sequestrado em Caracas

Empresário de 50 anos foi sequestrado por homens armados quando saía do Centro Português na capital da Venezuela. Depois de encontrarem o veículo abandonado, as autoridades localizaram a vítima numa autoestrada de Caracas. O português terá sido agredido com uma pistola e recebeu cuidados médicos. A família terá pago resgate para a sua libertação