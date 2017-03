Em mês de aniversário a TVI foi a estação preferida dos portugueses

Com 21% de share, a TVI ficou à frente da SIC e da RTP. No horário nobre, foi líder com 2,5% de share. Na informação, o Jornal da Uma foi a escolha de 628 mil espectadores e o Jornal das 8 foi visto por um milhão e 28 mil. O Diário da Manhã ganhou, pela primeira vez, à RTP, com 19,1%. "Você na TV", "A tarde é sua" e "Somos Portugal" são líderes no entretenimento. Também a TVI24 foi líder no horário nobre, com um share de 1,8% e 7 programas na lista dos 10 mais vistos em canais de notícias