Doente oncológico desespera por medicamento

Um doente oncológico da Madeira desespera por um medicamento, o Cetuximab, para sobreviver à doença. Foi obrigado a interromper a terapia, porque segundo o paciente, o hospital não dispõe do referido fármaco. O responsável pela saúde nega esse cenário e diz tratar-se apenas de uma reavaliação do estado do doente