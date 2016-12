Dizem que vende jogo em branco mas ele fica com cautelas

Com o sorteio da Lotaria do Natal na sexta-feira, aumenta a venda de bilhetes. Por brincadeira, conhecido em Coimbra como "Branco", o cauteleiro João Monteiro recusa a alcunha. Mais não seja, porque ele próprio acredita na sorte e fica sempre com duas cautelas de números certos