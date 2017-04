Dias Loureiro diz que arquivamento no caso BPN é uma "aberração"

Dias Loureiro quebra o silêncio sobre o arquivamento do caso BPN. Em entrevista ao Diário de Notícias, o ex-ministro considera que o despacho do Ministério Público é uma aberração. Dias Loureiro diz que a justiça fez insinuações pessoais e admite recorrer para o Tribunal dos Direitos do Homem