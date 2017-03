Diabetes: um desafio à sociedade

João Filipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e membro do Conselho Científico do Observatório Nacional da Diabetes, alerta, em entrevista no “Diário da Manhã” na TVI, que a prevalência da doença está aumentar e que mais de 40% dos doentes ainda não sabe do seu diagnóstico