Dia de caos nas urgências dos hospitais

Foi um dia de caos em muitos dos serviços de urgência dos hospitais portugueses. Uma das situações mais dramáticas foi no Amadora-Sintra, onde o tempo de espera para situações classificadas como urgentes chegou a ser superior a 13 horas.

Também se viveram situações complicadas no hospital de Portimão e no São João, no Porto.