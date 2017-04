Dia 13 sem celebrações tradicionais no Santuário de Fátima

A um mês do final da grande peregrinação de maio, Fátima não teve hoje as habituais celebrações dos 13 por ser a Semana Santa. No entanto, foram muitos os peregrinos, sobretudo espanhóis, que aproveitaram para conhecer o Santuário que vai receber o Papa Francisco