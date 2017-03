Deslizamento de terras em Lisboa: Medina reuniu com moradores

Há mais um prédio da rua Damasceno Monteiro, em Lisboa, que vai ser evacuado. Já durante a noite, 16 moradores tinham sido retirados de suas casas por causa do deslizamento de terras de segunda-feira. Fernando Medina esteve reunido com os moradores e garantiu que todos serão realojados até ao final do dia.