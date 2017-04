Desacatos em Espanha: estudantes queixam-se das condições do hotel

Um dos estudantes que estava neste hotel falou com a TVI. Este jovem diz que os desacatos foram provocados não pelo consumo de álcool, mas porque o dono do hotel não cumpriu com as condições que estavam acordadas.

Este estudante queixa-se que o bar não esteve aberto, que houve quartos revistados e maus tratos por parte dos seguranças.