Deficiente do lar de Alijó confirma ter sido violada

Instituição do distrito de Vila Real está a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público e da Segurança Social, após reportagem da TVI. Além dos relatos de maus tratos, há uma mulher que confirma ter sido violada por dois outros utentes e que a direção do lar de Alijó sabia de tudo