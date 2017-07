Defesa critica debate instrutório sobre morte de empresário de Braga

Sete homens são acusados da morte de um empresário e de dissolver o corpo em ácido sulfúrico. O caso ocorreu no ano passado, com os arguidos a continuarem em prisão preventiva. O debate instrutório começou, com Filipe Guimarães, advogado de um dos acusados a criticar a forma como a diligência está a ser levada a cabo.