Cristas pede "mais intensidade de esforços" na reforma da floresta

Assunção Cristas reconhece que a reforma da floresta, em que ela própria já teve responsabilidades enquanto ministra, precisa de ser acelerada para evitar fogos com grande poder de destruição. Em plena zona queimada pelo incêndio de Pedrógão Grande, a líder do CDS, encontrou empresas onde os apoios demoram ou aparecem sob a forma de incentivo ao fecho, mais do que ao recomeço