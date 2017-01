Constipações estão a demorar mais tempo a desaparecer, entenda porquê

Normalmente, a constipação e a tosse duram sete a dez dias mas nesta estação tem demorado cerca de três semanas a desaparecer. Os especialista admitem que o vírus que está provocar problemas é um adenovírus, quando, normalmente, as constipações são provocadas por um rinovírus mais comum. O especialista em medicina geral e familiar, Viriato Horta, esteve no Diário da Manhã para explicar as diferenças.